"Мы почти на тех же позициях". Зеленский описал ситуацию на фронте

Глава государства Владимир Зеленский заявил журналистам, что по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины находятся на почти тех же позициях, что и в 2025 году.
Главные тезисы
- Россия продолжает нести колоссальные потери.
- Однако существенного продвижения вперед она не демонстрирует.
Украинские воины успешно держат оборону
Об актуальной ситуации на поле боя Владимир Зеленский рассказал в Лондоне блогеру украинского происхождения Максу Клименко.
Глава государства обратил внимание на то, что армия РФ не смогла реализовать ни один из своих ключевых планов.
Прежде всего, речь идет о том, что Путину не удалось захватить ни Киев, ни Донецкую область.
Каждый месяц российские захватчики теряют 30-35 тысяч личного состава, однако фактически не продвигаются вперед.
По словам Зеленского, для Украины наибольшей ценностью являются люди, и только потом вопросы территорий.
На этом фоне Макс Клименко поинтересовался у президента, как изменилось расположение сил на линии фронта за последние два года.
Больше по теме
