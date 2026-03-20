"Ми майже на тих самих позиціях". Зеленський описав ситуацію на фронті

Глава держави Володимир Зеленський заявив журналістам, що станом на сьогодні Сили оборони України знаходяться на майже тих самих позиціях, що й у 2025 році.

Головні тези:

  • Росія продовжує зазнавати колосальних втрат.
  • Однак істотного просування вперед вона досі не демонструє.

Українські воїни успішно тримають оборону

Про актуальну ситуацію на полі бою Володимир Зеленський розповів у Лондоні блогеру українського походження Максу Клименку.

Глава держави звернув увагу на те, що армія РФ не змога реалізувати жоден із своїх ключових планів.

Насамперед йдеться про те, що Путіну не вдалося захопити ні Київ, ні Донецьку область.

Кожного місяця російські загарбники втрачають 30-35 тисяч особового складу, однак фактично не просуваються вперед.

За словами Зеленського, для України найбільшою цінністю є люди, далі — питання територій.

На цьому тлі Макс Клименко поцікавився у президента, як змінилося розташування сил на лінії фронту протягом останніх двох років.

Ми майже на тих самих позиціях, тільки втрати зростають. Росіяни не можуть прорвати нашу лінію оборони, але щодня намагаються. Таким чином, вони не можуть здобути перемогу на полі бою, тому намагаються створити хаос за допомогою ракетних ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські бійці збили дроном російський Ка-52 — відео
Росія втратила черговий Ка-52
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та США запланували мирні переговори без РФ — у Кремлі відреагували
Пєсков
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп допоміг Путіну заробити понад 7 млрд євро на війну проти України
Путін продовжує заробляти гроші на війну проти України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

