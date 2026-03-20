"Ми майже на тих самих позиціях". Зеленський описав ситуацію на фронті

Глава держави Володимир Зеленський заявив журналістам, що станом на сьогодні Сили оборони України знаходяться на майже тих самих позиціях, що й у 2025 році.

Українські воїни успішно тримають оборону

Про актуальну ситуацію на полі бою Володимир Зеленський розповів у Лондоні блогеру українського походження Максу Клименку.

Глава держави звернув увагу на те, що армія РФ не змога реалізувати жоден із своїх ключових планів.

Насамперед йдеться про те, що Путіну не вдалося захопити ні Київ, ні Донецьку область.

Кожного місяця російські загарбники втрачають 30-35 тисяч особового складу, однак фактично не просуваються вперед.

За словами Зеленського, для України найбільшою цінністю є люди, далі — питання територій.

На цьому тлі Макс Клименко поцікавився у президента, як змінилося розташування сил на лінії фронту протягом останніх двох років.