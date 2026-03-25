Російський порт Усть-Луга охопила пожежа після атаки України — відео

Уночі 25 березня Україна здійснила масовану дронову атаку на Ленінградську область Росії. За словами очевидців, на території порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа.
Головні тези:
- Влада РФ заявляє про знешкодження нібито 33 українських БпЛА.
- Порт Усть-Луга – ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів.
“Бавовна” в Росії 25 березня — які наслідки
Факт атаки одразу підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Останній почав запевняти, що російська ППО нібито змогла знешкодити над областю 33 українські дрони.
Ставленик Кремля в регіоні також додав, що рятувальники намагаються приборкати пожежу в порту Усть-Луга.
Окрім того, повідомляється, що аеропорт "Пулково" в Санкт-Петербурзі призупиняв роботу на тлі атаки українських дронів.
Що важливо розуміти, порт Усть-Луга — один із найбільших портів країни-агресорки на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів.
Він знаходиться на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.
Вказаний об'єкт відіграє надважливу роль у фінансуванні російської військової машини, адже він забезпечує значні валютні надходження до бюджету країни-агресорки.
Також повідомляється, що майже пів мільйона мешканців Бєлгородської області залишилися без світла після нічної атаки Сил оборони України.
