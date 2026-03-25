Російський порт Усть-Луга охопила пожежа після атаки України — відео
Нова атака дронів на Росію - які наслідки
Уночі 25 березня Україна здійснила масовану дронову атаку на Ленінградську область Росії. За словами очевидців, на території порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа.

Головні тези:

  • Влада РФ заявляє про знешкодження нібито 33 українських БпЛА.
  • Порт Усть-Луга – ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів.

“Бавовна” в Росії 25 березня — які наслідки

Факт атаки одразу підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Останній почав запевняти, що російська ППО нібито змогла знешкодити над областю 33 українські дрони.

Ставленик Кремля в регіоні також додав, що рятувальники намагаються приборкати пожежу в порту Усть-Луга.

За попередніми даними постраждалих немає. Бойові дії тривають, — заявив Дрозденко.

Окрім того, повідомляється, що аеропорт "Пулково" в Санкт-Петербурзі призупиняв роботу на тлі атаки українських дронів.

Що важливо розуміти, порт Усть-Луга — один із найбільших портів країни-агресорки на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів.

Він знаходиться на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.

Вказаний об'єкт відіграє надважливу роль у фінансуванні російської військової машини, адже він забезпечує значні валютні надходження до бюджету країни-агресорки.

Також повідомляється, що майже пів мільйона мешканців Бєлгородської області залишилися без світла після нічної атаки Сил оборони України.

