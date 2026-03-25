4 людини загинули й 24 постраждали внаслідок нових атак РФ на Україну

Протягом минулої ночі російські загарбники продовжували активно завдавати ударів по цивільному населенню в Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. Згідно з останніми даними, ворог позбавив життя ще 4 людей.

Наслідки нових атак РФ на Україну 24-25 березня

В Одеській області жертвою російського удару стала одна людина, ще один цивільний постраждав.

В Ізмаїльському районі ворог атакував житловий сектор — вогонь охопив приватний будинок, почалася пожежа.

Також пошкоджено 6 поряд розташовані житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежу, — повідомляє ДСНС.

У Дніпропетровській області російські загарбники понад 10 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією.

Серед потерпілих — 18-річна дівчина та 59-річний чоловік.

Згідно з останніми даними, на Запоріжжі двоє людей загинули, ще 13 дістали поранення.

Лише протягом минулої доби ворог завдав 860 ударів по 45 населених пунктах області.

Ба більше, росіяни випустили 8 ракет та здіймнили 16 авіаударів, атакуючи мирне населення регіону.

У Херсонській області російські удари забрали життя однієї людини, ще восьмеро мирних мешканців постраждали.