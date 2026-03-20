"Для мене немає плану Б". Макрон оголосив свою позицію щодо України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Макрон вимагає від ЄС виконати свою обіцянку щодо України
Як заявив французький лідер Емманюель Макрон, виділення для України кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро в 2026-27 роках є одностайною домовленістю лідерів блоку, тому вона повинна бути реалізована без жодних “але”.

Головні тези:

  • Макрон не бачить альтернатив попередньому рішенню ЄС щодо України.
  • Він також подякував Зеленському за розуміння.

За словами глави республіки, він навіть не розглядає "план Б" щодо позики на 90 млрд євро для України.

Для мене немає плану Б, бо план А має бути виконаний. Від цього залежить довіра до Ради.

Емманюель Макрон

Президент Франції

На цьому тлі французький лідер висловив вдячність українському колезі Володимиру Зеленському за те, що він у цьому контексті погодився прийняти в Україні місію ЄС.

Що важливо розуміти, вона повинна надати технічну допомогу та фінансування ремонту нафтопроводу "Дружба", який постраждав від атак РФ 27 січня.

Одностайна домовленість Європейської ради від грудня минулого року щодо кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро має бути дотримана та реалізована без зволікань, відповідно до принципів лояльної співпраці, — вкотре повторив Макрон.

