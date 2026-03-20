"Для мене немає плану Б". Макрон оголосив свою позицію щодо України

Як заявив французький лідер Емманюель Макрон, виділення для України кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро в 2026-27 роках є одностайною домовленістю лідерів блоку, тому вона повинна бути реалізована без жодних “але”.
Головні тези:
- Макрон не бачить альтернатив попередньому рішенню ЄС щодо України.
- Він також подякував Зеленському за розуміння.
Макрон вимагає від ЄС виконати свою обіцянку щодо України
За словами глави республіки, він навіть не розглядає "план Б" щодо позики на 90 млрд євро для України.
На цьому тлі французький лідер висловив вдячність українському колезі Володимиру Зеленському за те, що він у цьому контексті погодився прийняти в Україні місію ЄС.
Що важливо розуміти, вона повинна надати технічну допомогу та фінансування ремонту нафтопроводу "Дружба", який постраждав від атак РФ 27 січня.
