"Для меня нет плана Б". Макрон объявил свою позицию касательно Украины
Макрон требует от ЕС выполнить свое обещание Украине
Как заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, выделение для Украины кредита ЕС в размере 90 млрд евро в 2026-27 годах является единодушной договоренностью лидеров блока, поэтому она должна быть реализована без всяких "но".

Главные тезисы

  • Макрон не видит альтернатив предварительному решению ЕС по Украине.
  • Он также поблагодарил Зеленского за понимание.

По словам главы республики, он даже не рассматривает "план Б" в вопросе 90 млрд евро для Украины.

Для меня нет плана Б, потому что план А должен быть выполнен. От этого зависит доверие к Совету.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

На этом фоне французский лидер поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он в этом контексте согласился принять в Украине миссию ЕС.

Что важно понимать, она должна предоставить техническую помощь и финансирование ремонта нефтепровода "Дружба", пострадавшего от атак РФ 27 января.

Единодушная договоренность Европейского совета от декабря прошлого года о кредите Украине в размере 90 миллиардов евро должна быть соблюдена и реализована без промедления, согласно принципам лояльного сотрудничества, — повторил Макрон.

