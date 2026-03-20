"Для меня нет плана Б". Макрон объявил свою позицию касательно Украины

Как заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, выделение для Украины кредита ЕС в размере 90 млрд евро в 2026-27 годах является единодушной договоренностью лидеров блока, поэтому она должна быть реализована без всяких "но".

Макрон требует от ЕС выполнить свое обещание Украине

По словам главы республики, он даже не рассматривает "план Б" в вопросе 90 млрд евро для Украины.

Для меня нет плана Б, потому что план А должен быть выполнен. От этого зависит доверие к Совету. Эмманюэль Макрон Президент Франции

На этом фоне французский лидер поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он в этом контексте согласился принять в Украине миссию ЕС.

Что важно понимать, она должна предоставить техническую помощь и финансирование ремонта нефтепровода "Дружба", пострадавшего от атак РФ 27 января.