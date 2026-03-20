"Для меня нет плана Б". Макрон объявил свою позицию касательно Украины

Как заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, выделение для Украины кредита ЕС в размере 90 млрд евро в 2026-27 годах является единодушной договоренностью лидеров блока, поэтому она должна быть реализована без всяких "но".
Главные тезисы
- Макрон не видит альтернатив предварительному решению ЕС по Украине.
- Он также поблагодарил Зеленского за понимание.
Макрон требует от ЕС выполнить свое обещание Украине
По словам главы республики, он даже не рассматривает "план Б" в вопросе 90 млрд евро для Украины.
На этом фоне французский лидер поблагодарил украинского коллегу Владимира Зеленского за то, что он в этом контексте согласился принять в Украине миссию ЕС.
Что важно понимать, она должна предоставить техническую помощь и финансирование ремонта нефтепровода "Дружба", пострадавшего от атак РФ 27 января.
