Франция готовит международную миссию для возобновления судоходства через Ормузский пролив — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подготовке международной миссии для возобновления судоходства через Ормузский пролив, который Иран закрыл после начала атак США и Израиля.
Главные тезисы
- Франция готовит международную миссию для возобновления судоходства через Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности судов и свободы навигации.
- Миссия будет проводиться совместно с европейскими и неевропейскими странами с использованием фрегатов, вертолетоносцев и авианосца.
Макрон сделал громкое заявление о разблокировании Ормузского пролива
Об этом он сообщил во время визита в Кипр.
По словам Макрона, миссия будет готовиться «совместно с европейскими и неевропейскими странами» с целью обеспечения сопровождения контейнеровозов и танкеров и постепенного возобновления движения судов через Ормузский пролив.
Французский лидер также выразил поддержку странам Персидского залива, по которым Иран наносил удары, и анонсировал развертывание восьми фрегатов, двух десантных вертолетоносцев и авианосца «от Восточного Средиземноморья до Красного моря и в районе Ормузского пролива».
Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский залив и является стратегическим торговым маршрутом, в том числе для транспортировки нефти — ежедневно через нее проходит около 20% мирового потребления нефти.
