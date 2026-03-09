Франція готує міжнародну місію для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про підготовку міжнародної місії для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яку Іран закрив після початку атак США та Ізраїлю.

Макрон зробив гучну заяву про розблокування Ормузької протоки

Про це він повідомив під час візиту до Кіпру.

За словами Макрона, місія готуватиметься «спільно з європейськими та неєвропейськими країнами» з метою забезпечення супроводу контейнеровозів і танкерів та поступового відновлення руху суден через Ормузьку протоку.

Французький лідер також висловив підтримку країнам Перської затоки, по яких Іран завдавав ударів, та анонсував розгортання восьми фрегатів, двох десантних вертольотоносців і авіаносця «від Східного Середземномор’я до Червоного моря і в районі Ормузької протоки».

Ця мобілізація наших ВМС безпрецедентна і, звісно, передбачає участь наших повітряних і сухопутних сил у регіоні. Мета Франції — сприяти деескалації, забезпечити безпеку наших громадян і партнерів, а також гарантувати свободу навігації та морську безпеку. Еммануель Макрон Президент Франції

Ормузька протока сполучає Оманську і Перську затоки та є стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для транспортування нафти — щодня через неї проходить близько 20% світового споживання нафти.