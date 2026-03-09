Франція готує міжнародну місію для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації

Франція готує міжнародну місію для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — Макрон

Макрон
Read in English
Джерело:  Le Figaro

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про підготовку міжнародної місії для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яку Іран закрив після початку атак США та Ізраїлю.

Головні тези:

  • Франція готує міжнародну місію для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку з метою забезпечення безпеки суден та свободи навігації.
  • Місія буде проводитися спільно з європейськими та неєвропейськими країнами засобами фрегатів, вертольотоносців та авіаносця.

Макрон зробив гучну заяву про розблокування Ормузької протоки

Про це він повідомив під час візиту до Кіпру.

За словами Макрона, місія готуватиметься «спільно з європейськими та неєвропейськими країнами» з метою забезпечення супроводу контейнеровозів і танкерів та поступового відновлення руху суден через Ормузьку протоку.

Французький лідер також висловив підтримку країнам Перської затоки, по яких Іран завдавав ударів, та анонсував розгортання восьми фрегатів, двох десантних вертольотоносців і авіаносця «від Східного Середземномор’я до Червоного моря і в районі Ормузької протоки».

Ця мобілізація наших ВМС безпрецедентна і, звісно, передбачає участь наших повітряних і сухопутних сил у регіоні. Мета Франції — сприяти деескалації, забезпечити безпеку наших громадян і партнерів, а також гарантувати свободу навігації та морську безпеку.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Ормузька протока сполучає Оманську і Перську затоки та є стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для транспортування нафти — щодня через неї проходить близько 20% світового споживання нафти.

Після початку ударів США та Ізраїлю Іран оголосив про закриття протоки і попередив, що готовий знищити будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон готує рекордні постачання бомб AASM Hammer для ЗСУ
Міноборони України
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон ініціював засідання Радбезу ООН на тлі військової операції проти Ірану
Emmanuel Macron
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ядерну та балістичну проблему Ірану неможливо "розв'язати ударами" — Макрон
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?