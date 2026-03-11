Макрон выступил против отмены антироссийских санкций из-за войны на Ближнем Востоке
Макрон выступил против отмены антироссийских санкций из-за войны на Ближнем Востоке

Читати українською
Источник:  Укринформ

Блокировка Ормузского пролива, которая из-за войны войны на Ближнем Востоке препятствует транспортировке 20% мировой добычи нефти, ни в коем случае не может служить основанием для отмены санкций против России из-за ее войны в Украине.

Главные тезисы

  • Блокировка Ормузского пролива не оправдывает отмены антироссийских санкций из-за войны на Ближнем Востоке.
  • Макрон подтвердил продолжение поддержки Украины и призвал не менять свою позицию по отношению к России.
  • Президент Франции подчеркнул необходимость продолжать усилия по Украине и отказаться от снятия санкций с России.

Макрон жестко высказался по поводу снятия санкций с России

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам после встречи лидеров стран G7 11 марта под его председательством.

В заключении этой исключительной встречи G7, состоявшейся в формате видеоконференции, консенсус заключался в том, что мы не должны менять свою позицию по отношению к России и продолжать наши усилия по Украине.

По его словам, блокада Ормузского пролива, препятствующая потоку 20 процентов мировой добычи нефти из-за войны на Ближнем Востоке, «ни в коем случае не оправдывает отмену санкций», наложенных на Россию и не снимающей обязанности поддерживать Украину.

Он также отметил, что нет подтверждения ни от партнерских служб, ни от французских разведывательных служб по использованию Ираном морских мин в Ормузском проливе.

По крайней мере, сегодня это зона боевых действий. Мы не можем рассматривать возможность обновления международной торговли.

В то же время, французский президент переложил на Дональда Трампа запрос журналистов «прояснить конечные цели и темп, который он хочет предоставить операциям в Иране».

