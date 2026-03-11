Блокировка Ормузского пролива, которая из-за войны войны на Ближнем Востоке препятствует транспортировке 20% мировой добычи нефти, ни в коем случае не может служить основанием для отмены санкций против России из-за ее войны в Украине.
Главные тезисы
- Блокировка Ормузского пролива не оправдывает отмены антироссийских санкций из-за войны на Ближнем Востоке.
- Макрон подтвердил продолжение поддержки Украины и призвал не менять свою позицию по отношению к России.
- Президент Франции подчеркнул необходимость продолжать усилия по Украине и отказаться от снятия санкций с России.
Макрон жестко высказался по поводу снятия санкций с России
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил журналистам после встречи лидеров стран G7 11 марта под его председательством.
По его словам, блокада Ормузского пролива, препятствующая потоку 20 процентов мировой добычи нефти из-за войны на Ближнем Востоке, «ни в коем случае не оправдывает отмену санкций», наложенных на Россию и не снимающей обязанности поддерживать Украину.
Он также отметил, что нет подтверждения ни от партнерских служб, ни от французских разведывательных служб по использованию Ираном морских мин в Ормузском проливе.
В то же время, французский президент переложил на Дональда Трампа запрос журналистов «прояснить конечные цели и темп, который он хочет предоставить операциям в Иране».
