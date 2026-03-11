Макрон виступив проти скасування антиросійських санкцій через війну на Близькому Сході

Блокування Ормузької протоки, яке через війну на Близькому Сході перешкоджає транспортуванню 20% світового видобутку нафти, у жодному разі не може бути підставою для скасування санкцій проти Росії через її війну в Україні.
Головні тези:
- Блокада Ормузької протоки не може бути приводом для скасування антиросійських санкцій.
- Макрон підтвердив продовження підтримки України у світлі війни на Близькому Сході та ствердив невиправданість скасування санкцій.
Макрон жорстко висловився щодо зняття санкцій з Росії
Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив журналістам після зустрічі лідерів країн G7 11 березня, під його головуванням.
За його словами, блокада Ормузької протоки, яка перешкоджає потоку 20 відсотків світового видобутку нафти через війну на Близькому Сході, «у жодному разі не виправдовує скасування санкцій», накладених на Росію та не знімає обов'язку підтримувати Україну.
Він також зазначив, що не має підтвердження ані від партнерських служб, ані від французьких розвідувальних служб щодо використання Іраном морських мін в Ормузькій протоці.
Водночас французький президент переклав на Дональда Трампа запит журналістів «прояснити кінцеві цілі та темп, який він хоче надати операціям в Ірані».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-