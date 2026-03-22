Навчання українських військових за кордоном буде скорочуватися

Українське військове командування налаштоване зробити все можливе, щоб всю підготовку військових перенести на територію Украни. Головна мета наразі — досягти максимально ефективного обміну досвідом.

Який план має Україна щодо підготовки військових

З заявою з цього приводу виступив заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України Євген Межевікін.

За його словами, про тотальну відмову від закордонної підготовки наразі не йдеться.

Головна трансформація полягає в тому, що до підготовки дедалі частіше залучаються військовослужбовці, які мають "постійний бойовий досвід".

Ми за кордоном також проводимо підготовку. Якщо є проблеми на яку ми не можемо вплинути, то від цієї підготовки ми відмовляємося. Зменшення підготовки за кордоном не тому, що хтось не справляється, а тому, що ми можемо швидше реагувати на зміни в обстановці на фронті і не втрачати час на переміщення особового складу з країни в країну, — пояснив Межевікін.

За його словами, є проблеми із протиріччями в законодавстві між країнами, а також не розуміння інструкторів партнерів особливостей і специфіки нинішньої українсько-російської війни.