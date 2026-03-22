Навчання українських військових за кордоном буде скорочуватися

Українське військове командування налаштоване зробити все можливе, щоб всю підготовку військових перенести на територію Украни. Головна мета наразі — досягти максимально ефективного обміну досвідом.
Головні тези:
- Британія перша запропонувала переносити всю підготовку в Україну.
- На переконання офіційного Лондона, це дасть можливість не розпорошувати зусилля.
Який план має Україна щодо підготовки військових
З заявою з цього приводу виступив заступник начальника Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України Євген Межевікін.
За його словами, про тотальну відмову від закордонної підготовки наразі не йдеться.
Головна трансформація полягає в тому, що до підготовки дедалі частіше залучаються військовослужбовці, які мають "постійний бойовий досвід".
За його словами, є проблеми із протиріччями в законодавстві між країнами, а також не розуміння інструкторів партнерів особливостей і специфіки нинішньої українсько-російської війни.
