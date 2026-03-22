Путін готується до підписання мирної угоди з Україною — інсайдери

Нещодавні рішення російського диктатора Володимира Путіна щодо блокування соцмереж та доступу до мережі у країнні-агресорки мають неочікуване пояснення. Як виявилося, таким чином глава Кремля готується до потенційного миру з Україною.

За словами інсайдерів, глава Кремля намагається максимально придушити свободу слова, насамперед у мережі, поки не стало занадто пізно для його режиму.

Путін найбільше боїться того, що без репресій після закінчення війни в Україні на Росію чекатиме колапс.

Ні для кого не секрет, що саме хвиля громадського невдоволення прискорила розпад СРСР після ганебного виходу з Афганістану наприкінці 1980-х.

Диктатор боїться, що цього разу відбудеться схожий сценарій, тому вирішив перестрахуватися.

Попри те, що поки він налаштований продовжувати війну, у Кремля вже є розуміння, що вічно це тривати не може.

З заявою з цього приводу виступив Андрій Солдатов, російський журналіст-розслідувач, експерт з питань служб безпеки: