Сотні тисяч чехів протестують проти проросійського Бабіша

У столиці Чехії зібрався масштабний мітинг, під час якого чимала кількість громадян вирішили висловити свою незгоду з політичним курсом проросійського уряду Андрея Бабіша.

Чехи знову невдоволені роботою Бабіша

За словами журналістів, мітинг відбувається у празькому районі Летна.

Ця масова демонстрація отримала символічну назву "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє" — організатором виступила асоціація "Мільйон моментів для демократії".

Головна мета вказаної акції — привернути увагу до загрози знищення демократії та олігархізації суспільства, до яких Чехію веде уряд Андрея Бабіша.

Що важливо розуміти, схожий мітинг відбувався ще 7 років тому на знак протесту проти тодішнього уряду Бабіша. До нього долучилися близько чверті мільйона громадян.

Нова акція виявилася такою ж масштабною — щонайменше 250 тисяч учасників, однак влада Чехії це заперечує.