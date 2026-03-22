Сотні тисяч чехів протестують проти проросійського Бабіша

У столиці Чехії зібрався масштабний мітинг, під час якого чимала кількість громадян вирішили висловити свою незгоду з політичним курсом проросійського уряду Андрея Бабіша.
Головні тези:
- Це вже не перший випадок, коли чехи протестують проти Бабіша.
- Люди не приховують, що бояться олігархізації суспільства.
Чехи знову невдоволені роботою Бабіша
За словами журналістів, мітинг відбувається у празькому районі Летна.
Ця масова демонстрація отримала символічну назву "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє" — організатором виступила асоціація "Мільйон моментів для демократії".
Головна мета вказаної акції — привернути увагу до загрози знищення демократії та олігархізації суспільства, до яких Чехію веде уряд Андрея Бабіша.
Що важливо розуміти, схожий мітинг відбувався ще 7 років тому на знак протесту проти тодішнього уряду Бабіша. До нього долучилися близько чверті мільйона громадян.
Нова акція виявилася такою ж масштабною — щонайменше 250 тисяч учасників, однак влада Чехії це заперечує.
