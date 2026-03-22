Сотни тысяч чехов протестуют против пророссийского Бабиша
Сотни тысяч чехов протестуют против пророссийского Бабиша

Чехи снова недовольны работой Бабиша
Источник:  online.ua

В столице Чехии собрался масштабный митинг, в ходе которого многие граждане решили выразить свое несогласие с политическим курсом пророссийского правительства Андрея Бабиша.

Главные тезисы

  • Это уже не первый случай, когда чехи протестуют против Бабиша.
  • Люди не скрывают, что боятся олигархизации общества.

Чехи снова недовольны работой Бабиша

По словам журналистов, митинг проходит в пражском районе Летна.

Эта массовая демонстрация получила символическое название "Мы не позволим украсть наше будущее" — организатором выступила ассоциация "Миллион моментов для демократии".

Главная цель указанной акции — привлечь внимание к угрозе уничтожения демократии и олигархизации общества, к которым Чехию ведет правительство Андрея Бабиша.

Что важно понимать, подобный митинг проходил еще 7 лет назад в знак протеста против тогдашнего правительства Бабиша. К нему присоединились около четверти миллиона граждан.

Новая акция оказалась столь же масштабной — не менее 250 тысяч участников, однако власти Чехии это отрицают.

Подобные масштабные протесты в нескольких городах Чехии прошли в прошлом месяце. Тогда тысячи человек вышли на акции поддержки президента страны Петра Павела в его конфликте с правительством Андрея Бабиша.

