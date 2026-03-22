Уперше за 4 роки в Україну прибула делегація НАТО високого рівня

22 березня заступник голови Офісу президента Павло Паліса офіційно підтвердив, що вперше за час повномасштабної війни Росії проти України до Києва завітало військове командування НАТО дуже високого рівня.

Що відомо про візит делегації НАТО в Україну

Як повідомляє Павло Паліса, цю делегацію очолив адміралом П’єр Вандьє — Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації.

У центрі уваги переговорних команд було багато актуальних питань, а саме залучення Сил оборони України до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team).

Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни — у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу. Павло Паліса Заступник голови Офісу президента України

Окрім того, офіційний Київ та союзники в НАТО зосередилися на перспективах для JATEC (Спільний центр НАТО–Україна).

Станом на сьогодні йдеться про фінальний етап розгортання українських систем управління.

Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

Ба більше, набирає обертів розвиток аналітичних спроможностей — Україна долучається до масштабування навчальних програм.