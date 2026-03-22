Уперше за 4 роки в Україну прибула делегація НАТО високого рівня

22 березня заступник голови Офісу президента Павло Паліса офіційно підтвердив, що вперше за час повномасштабної війни Росії проти України до Києва завітало військове командування НАТО дуже високого рівня.
Головні тези:
- Обговорюється залучення ЗСУ до майбутніх навчань НАТО.
- Вони будуть відігравати роль умовного противника (Red Team).
Що відомо про візит делегації НАТО в Україну
Як повідомляє Павло Паліса, цю делегацію очолив адміралом П’єр Вандьє — Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації.
У центрі уваги переговорних команд було багато актуальних питань, а саме залучення Сил оборони України до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team).
Окрім того, офіційний Київ та союзники в НАТО зосередилися на перспективах для JATEC (Спільний центр НАТО–Україна).
Станом на сьогодні йдеться про фінальний етап розгортання українських систем управління.
Ба більше, набирає обертів розвиток аналітичних спроможностей — Україна долучається до масштабування навчальних програм.
