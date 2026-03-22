Командувач СБС України Роберт “Мадяр” Бровді офіційно підтвердив, що протягом 1-22 березня його воїни на оперативній глибині ліквідували вже 26 елементів російської ППО.

Мадяр звітує про нові успіхи СБС

Як повідомляє командувач Сил безпілотних систем, 22 березня в Брянській області успішно ліквідовано високомобільні багатофункціональні ЗРК середньої дальності (зенітно-ракетний комплекс) «Бук-М3».

Що важливо розуміти, це вдалося зробити разом з розрахунком та пуско-заряджальною установкой «Бук-М2».

До цієї операції бул залучені пілоти 413 оп «Рейд» Сил Безпілотних Систем.

Ба більше, вказано, що воїни 1 оц Сил Безпілотних Систем у ТОТ Донецької обл вполювали РЛС «Тріумф» зі складу комплексу С-400.

Станом на ранок 22 березня Птахами СБС знищено/уражено 7073 одиниці особового складу противника та 25 612 унікальних ворожих цілей, — наголошує Роберт "Мадяр" Бровді.

На відео можна побачити ЗРК «Бук-М3», ПЗУ «Бук-М2» та РЛС «Тріумф» зі складу С-400: