Командувач СБС України Роберт “Мадяр” Бровді офіційно підтвердив, що протягом 1-22 березня його воїни на оперативній глибині ліквідували вже 26 елементів російської ППО.
Головні тези:
- Остання успішна атака відбулася по території Брянської області РФ.
- СБС змогли уразити 25 612 унікальних ворожих цілей.
Мадяр звітує про нові успіхи СБС
Як повідомляє командувач Сил безпілотних систем, 22 березня в Брянській області успішно ліквідовано високомобільні багатофункціональні ЗРК середньої дальності (зенітно-ракетний комплекс) «Бук-М3».
Що важливо розуміти, це вдалося зробити разом з розрахунком та пуско-заряджальною установкой «Бук-М2».
До цієї операції бул залучені пілоти 413 оп «Рейд» Сил Безпілотних Систем.
Ба більше, вказано, що воїни 1 оц Сил Безпілотних Систем у ТОТ Донецької обл вполювали РЛС «Тріумф» зі складу комплексу С-400.
На відео можна побачити ЗРК «Бук-М3», ПЗУ «Бук-М2» та РЛС «Тріумф» зі складу С-400:
