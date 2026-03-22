Мадяр отчитывается об уничтожении 26 средств ПВО РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Мадяр отчитывается об уничтожении 26 средств ПВО РФ — видео

Силы беспилотных систем
Мадяр отчитывается о новых успехах СБС
Читати українською

Командующий СБС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что в течение 1-22 марта его воины на оперативной глубине ликвидировали уже 26 элементов российской ПВО.

Главные тезисы

  • Последняя успешная атака произошла по территории Брянской области РФ.
  • СБС смогли поразить 25 612 уникальных вражеских целей.

Мадяр отчитывается о новых успехах СБС

Как сообщает командующий Сил беспилотных систем, 22 марта в Брянской области успешно ликвидированы высокомобильные многофункциональные ЗРК средней дальности (зенитно-ракетный комплекс) «Бук-М3».

Что важно понимать, это удалось сделать вместе с расчетом и пускозаряжающей установкой «Бук-М2».

К этой операции были привлечены пилоты 413 оп «Рейд» Сил Беспилотных Систем.

Более того, указано, что воины 1 оц Сил Беспилотных Систем в ВОТ Донецкой обл подстрелили РЛС «Триумф» из состава комплекса С-400.

По состоянию на утро 22 марта Птицами СБС уничтожено/поражено 7073 единицы личного состава противника и 25 612 уникальных вражеских целей, — отмечает Роберт "Мадяр" Бровди.

На видео можно увидеть ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" и РЛС "Триумф" из состава С-400:

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?