Мадяр отчитывается об уничтожении 26 средств ПВО РФ — видео

Командующий СБС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что в течение 1-22 марта его воины на оперативной глубине ликвидировали уже 26 элементов российской ПВО.

Как сообщает командующий Сил беспилотных систем, 22 марта в Брянской области успешно ликвидированы высокомобильные многофункциональные ЗРК средней дальности (зенитно-ракетный комплекс) «Бук-М3».

Что важно понимать, это удалось сделать вместе с расчетом и пускозаряжающей установкой «Бук-М2».

К этой операции были привлечены пилоты 413 оп «Рейд» Сил Беспилотных Систем.

Более того, указано, что воины 1 оц Сил Беспилотных Систем в ВОТ Донецкой обл подстрелили РЛС «Триумф» из состава комплекса С-400.

По состоянию на утро 22 марта Птицами СБС уничтожено/поражено 7073 единицы личного состава противника и 25 612 уникальных вражеских целей, — отмечает Роберт "Мадяр" Бровди.

На видео можно увидеть ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" и РЛС "Триумф" из состава С-400: