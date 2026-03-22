Командующий СБС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что в течение 1-22 марта его воины на оперативной глубине ликвидировали уже 26 элементов российской ПВО.
Главные тезисы
- Последняя успешная атака произошла по территории Брянской области РФ.
- СБС смогли поразить 25 612 уникальных вражеских целей.
Мадяр отчитывается о новых успехах СБС
Как сообщает командующий Сил беспилотных систем, 22 марта в Брянской области успешно ликвидированы высокомобильные многофункциональные ЗРК средней дальности (зенитно-ракетный комплекс) «Бук-М3».
Что важно понимать, это удалось сделать вместе с расчетом и пускозаряжающей установкой «Бук-М2».
К этой операции были привлечены пилоты 413 оп «Рейд» Сил Беспилотных Систем.
Более того, указано, что воины 1 оц Сил Беспилотных Систем в ВОТ Донецкой обл подстрелили РЛС «Триумф» из состава комплекса С-400.
На видео можно увидеть ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" и РЛС "Триумф" из состава С-400:
