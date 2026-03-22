Битва за Киев. Что важно знать о 22 марта 2022 года
Битва за Киев. Что важно знать о 22 марта 2022 года

22 марта ВСУ начали одерживать первые победы
Как напоминает Генштаб ВСУ, именно 4 года назад, 22 марта 2022 года, Силы обороны Украины перешли к активным контрнаступательным действиям. Фактически они начали официально освобождать оккупированные города и села, создавая предпосылки для масштабного и позорного отступления армии РФ.

  • 22 марта была официально подтверждена деоккупация стратегически важного Макарова.
  • В это время начал молниеносно разваливаться российский фронт на Киевщине.

22 марта ВСУ начали одерживать первые победы

Несмотря на то, что первые сообщения о поднятии флага в Макарове начали поступать накануне, именно 22 марта Генштаб ВСУ официально объявил: поселок под полным контролем Украины.

Фактически речь шла об окончательной блокировке логистики армии РФ на Житомирской трассе.

Более того, Силы обороны Украины начали окружать вражескую группировку в районе Ирпень — Буча — Гостомель.

Ни для кого не секрет, что именно в тот момент бои за Ирпень перешли в фазу зачистки отдельных кварталов.

Российские захватчики делали все возможное, чтобы удержаться на окраинах, однако 72-й ОМБр и добровольцы не дали врагу это сделать.

Те судьбоносные события вспоминает воин с позывным "Фазан" из 72-го ОМБр:

22 марта мы впервые за долгое время не просто отбивались, а реально гнали их. Помню, как мы вошли в один из отбитых опорников под Ирпенем. Они бросали все: новенькие сухпаи, радиостанции, даже личные вещи. Было ощущение, что они перестали нас просто бояться — теперь они стали просто ужасаться, — рассказывает герой.

Что важно понимать, именно 22 марта начался стремительный развал российского фронта в Киевской области.

