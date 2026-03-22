Битва за Киев. Что важно знать о 22 марта 2022 года

Как напоминает Генштаб ВСУ, именно 4 года назад, 22 марта 2022 года, Силы обороны Украины перешли к активным контрнаступательным действиям. Фактически они начали официально освобождать оккупированные города и села, создавая предпосылки для масштабного и позорного отступления армии РФ.
Главные тезисы
- 22 марта была официально подтверждена деоккупация стратегически важного Макарова.
- В это время начал молниеносно разваливаться российский фронт на Киевщине.
22 марта ВСУ начали одерживать первые победы
Несмотря на то, что первые сообщения о поднятии флага в Макарове начали поступать накануне, именно 22 марта Генштаб ВСУ официально объявил: поселок под полным контролем Украины.
Фактически речь шла об окончательной блокировке логистики армии РФ на Житомирской трассе.
Более того, Силы обороны Украины начали окружать вражескую группировку в районе Ирпень — Буча — Гостомель.
Ни для кого не секрет, что именно в тот момент бои за Ирпень перешли в фазу зачистки отдельных кварталов.
Российские захватчики делали все возможное, чтобы удержаться на окраинах, однако 72-й ОМБр и добровольцы не дали врагу это сделать.
Те судьбоносные события вспоминает воин с позывным "Фазан" из 72-го ОМБр:
Что важно понимать, именно 22 марта начался стремительный развал российского фронта в Киевской области.
