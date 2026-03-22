Как удалось узнать изданию The Washington Post, шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто регулярно звонит по телефону главе МИД РФ Сергею Лаврову. Что важно понимать, эти звонки проходят между заседаниями Совета ЕС: соратник Орбана отчитывается команде Путина о ходе обсуждений.

Сийярто исполняет прихоти команды Путина

Как удалось узнать журналистам, глава МИД Венгрии регулярно предоставляет Лаврову "живые отчеты" о ходе дискуссий на заседаниях ЕС.

Он даже пытается спрогнозировать, какие решения будут принимать.

Благодаря таким звонкам на каждой встрече ЕС многие годы Москва фактически находилась за столом заседаний, — заявил СМИ один из европейских инсайдеров.

Много лет именно команда венгерского лидера Виктора Орбана предоставляла Кремлю жизненно важное окно в деликатные дискуссии ЕС.

Речь идет не только об отчетах, но и о проникновении российских хакеров в компьютерные сети Министерства иностранных дел Венгрии.

Этот факт признали сразу несколько нынешних и бывших европейских чиновников, в частности, Ференц Фреш, бывший руководитель Службы киберзащиты Венгрии.

Следует также отметить, что лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр уже прокомментировал статью The Washington Post о пророссийских усилиях действующих венгерских властей.

Он публично заявил, что считает Сийярто "предатилем Венгрии".