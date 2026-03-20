"Просто безумны". Орбан набросился с обвинениями на членов ЕС
Глава венгерского правительства Виктор Орбан публично возмущается тем, что Европейский Союз отказывается от российской нефти. По его убеждению, блок просто не выживет без энергоносителей РФ в сложившейся ситуации.

Главные тезисы

  • Орбан боится, что к власти в Венгрии придет проевропейское правительство.
  • Политик озвучил прогноз, что оно изменит политику в вопросе поддержки Украины.

Венгерский лидер начал пугать официальный Брюссель тем, что прямо сейчас мир оказался на грани глобального дефицита нефти.

Он не понимает позицию европейских союзников в этой кризисной ситуации.

Так что поведение и стратегия европейцев в этом вопросе просто безумны. Нам, безусловно, нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в таких условиях становится все более серьезной, без привлечения российских топливных ресурсов. Европа не сможет выжить без этого.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

На этом фоне приспешник Путина решил еще раз обвинить ЕС в том, что он больше не хочет видеть его у власти в Венгрии.

Мол, Евросоюз питает надежду на смену правительства на парламентских выборах 12 апреля.

По его убеждению, новое проевропейское правительство, которое может победить, будет проукраинским.

Оно пойдет по тому пути, по которому идут другие, то есть будет предоставлять деньги и военное оборудование украинцам… Они даже финансируют венгерскую оппозицию, чтобы сменить национальное правительство на проукраинское, — выдумывает Орбан.

