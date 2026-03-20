Глава венгерского правительства Виктор Орбан публично возмущается тем, что Европейский Союз отказывается от российской нефти. По его убеждению, блок просто не выживет без энергоносителей РФ в сложившейся ситуации.

Орбан снова ссорится с членами ЕС

Венгерский лидер начал пугать официальный Брюссель тем, что прямо сейчас мир оказался на грани глобального дефицита нефти.

Он не понимает позицию европейских союзников в этой кризисной ситуации.

Так что поведение и стратегия европейцев в этом вопросе просто безумны. Нам, безусловно, нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации, которая в таких условиях становится все более серьезной, без привлечения российских топливных ресурсов. Европа не сможет выжить без этого. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

На этом фоне приспешник Путина решил еще раз обвинить ЕС в том, что он больше не хочет видеть его у власти в Венгрии.

Мол, Евросоюз питает надежду на смену правительства на парламентских выборах 12 апреля.

По его убеждению, новое проевропейское правительство, которое может победить, будет проукраинским.