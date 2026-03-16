Орбан цинично обвинил Украину в желании продолжать войну против РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил европейские страны в том, что их помощь Украине мешает завершению войны.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан обвинил Украину в желании продолжения войны против России, указав на то, что поддержка ее со стороны Европы осложняет решение конфликта.
  • Орбан считает, что украинцы сами стремятся к продолжению войны, что по его мнению представляет угрозу для всей Европы.

Орбан набросился с обвинениями на Украину и Европу

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

По словам Орбана, именно украинцы "хотят продолжать войну". Он заявил, что это одно из главных препятствий на пути к миру.

Они (украинцы — ред.) имеют на это право. Хотя этим они подвергают опасности всю Европу, но все же это их страна, их борьба за свободу.

Виктор Орбан

Также Орбан добавил, что еще большей проблемой является то, что "европейцы поддерживают украинцев в этом".

Если бы европейцы не стояли за украинцами, они не смогли бы продолжать войну. Давно уже были переговоры, перемирие и мир. На самом деле Европа разжигает огонь войны даже против американцев. Если бы они опомнились, наступил бы мир.

