Зеленский сравнил циничные действия Орбана по отношению к Украине с политикой Путина

Зеленский
Источник:  Politico

Зеленский заявил, что Орбан блокирует помощь Украине и стоит на стороне Путина, хотя не применяет военную силу.

Зеленский сравнил Орбана с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой правителя России Владимира Путина.

Как заявил украинский лидер, между Путиным и Орбаном есть только одно отличие — последний пока не применяет беспилотники или войска против Украины, но блокирует поддержку.

Зеленский подчеркнул, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Москвы, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военную помощь Украине.

Он блокирует деньги, блокирует оружие, блокирует наш путь в ЕС, путь жизни. И также он распространяет русские нарративы.

На уточняющий вопрос, является ли Орбан союзником Путина, Зеленский ответил:

Да, конечно. Он стоит на стороне русского фаворита. Делает то же самое — блокирует все для Украины. Единственное, чего он сегодня не делает, не атакует наши территории ракетами или дронами и не направляет своих солдат.

Президент добавил, что пока не общается с Орбаном, но передал приглашение на встречу через словацкого премьера Роберта Фицо, с которым говорил 27 февраля.

Я пригласил его, и он (Фицо — ред.) сказал: "Да, нам нужно назначить дату, а потом исчез.

Он также отметил, что встреча может состояться в двустороннем или трехстороннем формате, но пока конкретных договоренностей нет.

