Зеленский сравнил циничные действия Орбана по отношению к Украине с политикой Путина

Зеленский заявил, что Орбан блокирует помощь Украине и стоит на стороне Путина, хотя не применяет военную силу.
Главные тезисы
- Зеленский заявил, что Орбан блокирует помощь и поддержку Украине, стоя на стороне Путина.
- Орбан считается союзником Путина по словам президента Украины.
Зеленский сравнил Орбана с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой правителя России Владимира Путина.
Зеленский подчеркнул, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Москвы, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военную помощь Украине.
На уточняющий вопрос, является ли Орбан союзником Путина, Зеленский ответил:
Да, конечно. Он стоит на стороне русского фаворита. Делает то же самое — блокирует все для Украины. Единственное, чего он сегодня не делает, не атакует наши территории ракетами или дронами и не направляет своих солдат.
Президент добавил, что пока не общается с Орбаном, но передал приглашение на встречу через словацкого премьера Роберта Фицо, с которым говорил 27 февраля.
Он также отметил, что встреча может состояться в двустороннем или трехстороннем формате, но пока конкретных договоренностей нет.
