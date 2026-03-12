Зеленський порівняв цинічні дії Орбана щодо України з політикою Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський порівняв цинічні дії Орбана щодо України з політикою Путіна

Зеленський
Read in English
Джерело:  Politico

Зеленський заявив, що Орбан блокує допомогу Україні та стоїть на боці Путіна, хоча не застосовує військової сили.

Головні тези:

  • Зеленський вказав на блокування Орбаном допомоги та підтримки Україні.
  • Орбан вважається союзником Путіна згідно з висловленням президента України.
  • Порівняння Зеленського робить акцент на схожих діях Орбана та Путина у контексті української ситуації.

Зеленський порівняв Орбана з Путіним

Президент України Володимир Зеленський порівняв дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із політикою правителя Росії Володимира Путіна.

Як заявив український лідер, між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність — останній поки не застосовує безпілотники чи війська проти України, але блокує підтримку.

Зеленський наголосив, що Орбан від початку повномасштабного вторгнення РФ блокує усі санкції проти Москви, перешкоджає транзиту зброї через Угорщину та військовій допомозі Україні.

Він блокує гроші, блокує зброю, блокує наш шлях до ЄС, наш шлях життя. І також він поширює російські наративи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На уточнювальне запитання, чи є Орбан союзником Путіна, Зеленський відповів:

Так, звісно. Він стоїть на боці російського лідера. Робить те саме — блокує все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить — не атакує наші території ракетами чи дронами і не спрямовує своїх солдатів.

Президент додав, що наразі не спілкується з Орбаном, але передав запрошення на зустріч через словацького прем’єра Роберта Фіцо, з яким говорив 27 лютого.

Я запросив його, і він (Фіцо — ред.) сказав: "Так, нам потрібно призначити дату, а потім зник.

Він також зазначив, що зустріч може відбутися у двосторонньому або тристоронньому форматі, але поки конкретних домовленостей немає.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа
Зеленський пишається, що Україна може допомогти США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський попередив, що Путін може ввести російські війська в Іран
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський обіцяє "трагічний кінець" для Путіна та Росії
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?