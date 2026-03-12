Зеленський порівняв цинічні дії Орбана щодо України з політикою Путіна

Зеленський заявив, що Орбан блокує допомогу Україні та стоїть на боці Путіна, хоча не застосовує військової сили.

Зеленський порівняв Орбана з Путіним

Президент України Володимир Зеленський порівняв дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із політикою правителя Росії Володимира Путіна.

Як заявив український лідер, між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність — останній поки не застосовує безпілотники чи війська проти України, але блокує підтримку.

Зеленський наголосив, що Орбан від початку повномасштабного вторгнення РФ блокує усі санкції проти Москви, перешкоджає транзиту зброї через Угорщину та військовій допомозі Україні.

Він блокує гроші, блокує зброю, блокує наш шлях до ЄС, наш шлях життя. І також він поширює російські наративи. Володимир Зеленський Президент України

На уточнювальне запитання, чи є Орбан союзником Путіна, Зеленський відповів:

Так, звісно. Він стоїть на боці російського лідера. Робить те саме — блокує все для України. Єдине, чого він сьогодні не робить — не атакує наші території ракетами чи дронами і не спрямовує своїх солдатів.

Президент додав, що наразі не спілкується з Орбаном, але передав запрошення на зустріч через словацького прем’єра Роберта Фіцо, з яким говорив 27 лютого.

Я запросив його, і він (Фіцо — ред.) сказав: "Так, нам потрібно призначити дату, а потім зник.

Він також зазначив, що зустріч може відбутися у двосторонньому або тристоронньому форматі, але поки конкретних домовленостей немає.