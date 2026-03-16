Орбан цинічно звинуватив Україну у бажанні продовжувати війну проти РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив європейські країни в тому, що їхня допомога Україні заважає завершенню війни.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Європу в тому, що підтримка України у війні проти РФ заважає мирному врегулюванню конфлікту.
  • Орбан вважає, що саме українці бажають продовження війни, що становить загрозу для всієї Європи.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на Україну та Європу

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Орбана, саме українці "хочуть продовжувати війну". Він заявив, що це одна з головних перешкод на шляху до миру.

Вони (українці — ред.) мають на це право. Хоча цим вони наражають на небезпеку всю Європу, але все ж це їхня країна, їхня боротьба за свободу.

Також Орбан додав, що ще більшою проблемою нібито є те, що "європейці підтримують українців у цьому".

Якби європейці не стояли за українцями, ті не змогли б продовжувати війну. Давно б уже були переговори, перемир'я і мир. Насправді Європа розпалює вогонь війни навіть проти американців. Якби вони схаменулися, настав би мир.

