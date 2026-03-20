Глава угорського уряду Віктор Орбан публічно обурюється, що Європейський Союз відмовляється від російської нафти. На його переконання, блок просто не виживе без енергоносіїв РФ у ситуації, що склалася.

Орбан знову свариться з членами ЄС

Угорський лідер почав лякати офіційний Брюссель тим, що просто зараз світ опинився на межі глобального дефіциту нафти.

Він, мовляв, не розуміє, позицію європейських союзників у цій кризовій ситуації.

Тож поведінка та стратегія європейців у цьому питанні просто божевільні. Нам, безперечно, потрібна російська нафта. Ми не зможемо вижити в цій ситуації, яка за таких умов стає дедалі серйознішою, без залучення російських паливних ресурсів. Європа не зможе вижити без цього. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

На цьому тлі поплічник Путіна вирішив вкотре звинуватити ЄС у тому, що він більше не хоче бачити його при владі в Угорщині.

Мовляв, Євросоюз плекає надію на зміну уряду під час парламентських виборах 12 квітня.

На його переконання, новий проєвропейський уряд, який може перемогти, буде проукраїнським