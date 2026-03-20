"Просто божевільні". Орбан накинувся зі звинуваченнями на членів ЄС
Орбан знову свариться з членами ЄС

Глава угорського уряду Віктор Орбан публічно обурюється, що Європейський Союз відмовляється від російської нафти. На його переконання, блок просто не виживе без енергоносіїв РФ у ситуації, що склалася.

Головні тези:

  • Орбан боїться, що до влади в Угорщині прийде проєвропейський уряд.
  • Він озвучив прогноз, що він змінить політику щодо підтримки України.

Угорський лідер почав лякати офіційний Брюссель тим, що просто зараз світ опинився на межі глобального дефіциту нафти.

Він, мовляв, не розуміє, позицію європейських союзників у цій кризовій ситуації.

Тож поведінка та стратегія європейців у цьому питанні просто божевільні. Нам, безперечно, потрібна російська нафта. Ми не зможемо вижити в цій ситуації, яка за таких умов стає дедалі серйознішою, без залучення російських паливних ресурсів. Європа не зможе вижити без цього.

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

На цьому тлі поплічник Путіна вирішив вкотре звинуватити ЄС у тому, що він більше не хоче бачити його при владі в Угорщині.

Мовляв, Євросоюз плекає надію на зміну уряду під час парламентських виборах 12 квітня.

На його переконання, новий проєвропейський уряд, який може перемогти, буде проукраїнським

Він піде тим шляхом, яким йдуть інші, тобто надаватиме гроші та військове обладнання українцям… Вони навіть фінансують угорську опозицію, щоб змінити національний уряд на проукраїнський, — вигадує Орбан.

