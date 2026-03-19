Орбан зробив нові цинічні заяви щодо України та нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає жодного рішення Євросоюзу на користь України, доки Київ не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба". Йдеться, зокрема, і про розблокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро.

Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі 19 березня.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає угорська влада надання Києву позики від європейського блоку на суму 90 млрдв євро, Орбан заявив, що все залежить від рішення українців щодо відновлення постачання нафти.

Позиція Угорщини дуже проста. Ми чекаємо на нафту, а все інше — це просто казка... Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони заблокували. До того часу жодне рішення, яке є сприятливим для України, не отримає підтримки з боку Угорщини. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Він зазначив, що нафта потрібна угорцям "для виживання", зауваживши, що президент України Володимир Зеленський "повинен зрозуміти, що це не гра". У разі якщо Київ відновить транзит, то, як пообіцяв Орбан, у відносинах між обома державами "буде новий розділ".