Орбан зробив нові цинічні заяви щодо України та нафтопроводу "Дружба"
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан
Джерело:  Суспільне

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає жодного рішення Євросоюзу на користь України, доки Київ не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба". Йдеться, зокрема, і про розблокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро.

Головні тези:

  • Віктор Орбан відмовляється підтримувати будь-яке рішення Євросоюзу на користь України, доки транзит нафти через нафтопровід “Дружба” не буде відновлено.
  • Угорщина заявляє, що готова підтримати Україну тільки після отримання нафти, яку, за їхніми словами, заблокував Київ.

Орбан знову накинувся на Україну через російську нафту

Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі 19 березня.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає угорська влада надання Києву позики від європейського блоку на суму 90 млрдв євро, Орбан заявив, що все залежить від рішення українців щодо відновлення постачання нафти.

Позиція Угорщини дуже проста. Ми чекаємо на нафту, а все інше — це просто казка... Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яку вони заблокували. До того часу жодне рішення, яке є сприятливим для України, не отримає підтримки з боку Угорщини.

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Він зазначив, що нафта потрібна угорцям "для виживання", зауваживши, що президент України Володимир Зеленський "повинен зрозуміти, що це не гра". У разі якщо Київ відновить транзит, то, як пообіцяв Орбан, у відносинах між обома державами "буде новий розділ".

Без цієї нафти всі домогосподарства в Угорщині та компанії збанкрутують. Тож ви розумієте, що це не жарт. Це не політична гра. Зеленський повинен зрозуміти, що це не гра. Це абсолютно екзистенційне питання для угорців... До того часу ми не можемо підтримати жодної проукраїнської пропозиції.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?