Орбан зробив нові цинічні заяви щодо України та нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає жодного рішення Євросоюзу на користь України, доки Київ не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба". Йдеться, зокрема, і про розблокування Угорщиною кредиту на 90 млрд євро.
Головні тези:
- Віктор Орбан відмовляється підтримувати будь-яке рішення Євросоюзу на користь України, доки транзит нафти через нафтопровід “Дружба” не буде відновлено.
- Угорщина заявляє, що готова підтримати Україну тільки після отримання нафти, яку, за їхніми словами, заблокував Київ.
Орбан знову накинувся на Україну через російську нафту
Про це він сказав журналістам перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі 19 березня.
Відповідаючи на запитання, чи підтримає угорська влада надання Києву позики від європейського блоку на суму 90 млрдв євро, Орбан заявив, що все залежить від рішення українців щодо відновлення постачання нафти.
Він зазначив, що нафта потрібна угорцям "для виживання", зауваживши, що президент України Володимир Зеленський "повинен зрозуміти, що це не гра". У разі якщо Київ відновить транзит, то, як пообіцяв Орбан, у відносинах між обома державами "буде новий розділ".
Без цієї нафти всі домогосподарства в Угорщині та компанії збанкрутують. Тож ви розумієте, що це не жарт. Це не політична гра. Зеленський повинен зрозуміти, що це не гра. Це абсолютно екзистенційне питання для угорців... До того часу ми не можемо підтримати жодної проукраїнської пропозиції.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-