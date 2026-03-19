Орбан сделал новые циничные заявления насчет Украины и нефтепровода "Дружба"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит ни одного решения Евросоюза в пользу Украины, пока Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Речь идет, в частности, и о разблокировании Венгрией кредита в 90 млрд евро.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан отказывается поддерживать решения Евросоюза в пользу Украины до восстановления транзита нефти через нефтепровод “Дружба”.
  • Венгрия требует возобновления поставок нефти, которую, по их заявлениям, заблокировал Киев, прежде чем поддержать Украину.

Орбан снова набросился на Украину из-за российской нефти

Об этом он сказал журналистам на заседании Совета ЕС в Брюсселе 19 марта.

Отвечая на вопрос, поддержит ли венгерская власть предоставление Киеву займа от европейского блока на сумму 90 млрд евро, Орбан заявил, что все зависит от решения украинцев по возобновлению поставок нефти.

Позиция Венгрии очень проста. Мы ждем нефти, а все остальное — это просто сказка... Мы готовы поддержать Украину, когда получим нашу нефть, которую они заблокировали. К тому времени ни одно решение, благоприятное для Украины, не получит поддержки со стороны Венгрии.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он отметил, что нефть нужна венграм "для выживания", отметив, что президент Украины Владимир Зеленский "должен понять, что это не игра". Если Киев возобновит транзит, то, как пообещал Орбан, в отношениях между обоими государствами "будет новый раздел".

Без этой нефти все домохозяйства в Венгрии и компании обанкротятся. Так что вы понимаете, что это не шутка. Это не политическая игра. Зеленский должен понять, что это не игра. Это абсолютно экзистенциальный вопрос для венгров... До этого времени мы не можем поддержать ни одного проукраинского предложения.

