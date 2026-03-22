Команда Орбана "зливає" Лаврову дані про засідання ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Лавров
Джерело:  The Washington Post

Як вдалося дізнатися виданню The Washington Post, шеф угорської дипломатії Петер Сійярто регулярно телефонує главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Що важливо розуміти, ці дзвінки відбуваються між засіданнями Ради ЄС: соратник Орбана звітує команді Путіна про перебіг обговорень.

Головні тези:

  • Угорщину охопив новий гучний скандал через проросійську діяльність команди Орбана.
  • На нього уже відреагував лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.

Сійярто виконує забаганки команди Путіна

Як вдалося дізнатися журналістам, глава МЗС Угорщини регулярно надає Лаврову "живі звіти” про хід дискусій на засіданнях ЄС.

Він навіть намагається спрогнозувати, які рішення будуть ухвалювати.

Завдяки таким дзвінкам на кожній зустрічі ЄС протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом засідань, — заявив ЗМІ один з європейських інсайдерів.

Багато років поспіль саме команда угорського лідера Віктора Орбана надавала Кремлю життєво важливе вікно в делікатні дискусії ЄС.

Йдеться не лише про звіти, а й про проникненню російських хакерів у комп'ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини.

Цей факт визнали одразу кілька нинішніх та колишніх європейських посадовців, зокрема Ференц Фреш, колишній керівник Служби кіберзахисту Угорщини.

Варто також зазначити, що лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр уже прокоментував статтю The Washington Post про проросійські зусилля чинної угорської влади.

Він публічно заявив, що вважає Сійярто "зрадником Угорщини".

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?