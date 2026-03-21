Росія планує влаштувати "замах" на Орбана

Згідно з даними видання The Washington Post, Служба зовнішньої розвідки Росії має намір інсценувати замах на угорського лідера Віктора Орбана. СЗР вірить в те, що це допоможе збільшити шанси соратника Путіна на перемогу під час парламентських виборів.
Головні тези:
- Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що дані про звіт СЗР є "дезінформацією".
- Якщо Орбан програє вибори — Путін втратить ще одного союзника.
Росія боїться поразки Орбана на виборах
Як вдалося дізнатися журналістам, у лютому 2026 року підрозділ російської СЗР накрила хвиля паніки на тлі стрімкого падіння громадської підтримки глави угорського уряду Віктора Орбана.
Імовірність того, що соратник Путіна програє вибори до парламенту дійсно висока.
Саме тому російські розвідники запропонували втілити стратегію, що може "фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії" — скоїти фейковий замах на Орбана.
Попри те, що до початку виборів в Угорщині залишилися лічені тижні, поки жодних фізичних нападів на Орбана не було.
Проте намагання СЗР вплинути на громадську думку угорців вказує на те, Путін дійсно дуже боїться поразки свого союзника.
