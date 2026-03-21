Россия планирует устроить "покушение" на Орбана

Согласно данным издания The Washington Post, Служба внешней разведки России намеревается инсценировать покушение на венгерского лидера Виктора Орбана. СВР верит в то, что это поможет увеличить шансы соратника Путина на победу на парламентских выборах.

Россия боится поражения Орбана на выборах

Как удалось узнать журналистам, в феврале 2026 года в подразделение российской СВР началась паника на фоне стремительного падения общественной поддержки главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Вероятность того, что соратник Путина проигрывает выборы в парламент очень высокая.

Именно поэтому российские разведчики предложили воплотить стратегию, которая может "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании" — совершить фейковое покушение на Орбана.

Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов на эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность и стабильность и защита политической системы, — сказано в отчете для главного подразделения операций политического влияния Службы внешней разведки РФ.

Несмотря на то, что до начала выборов в Венгрии остались считанные недели, пока никаких физических нападений на Орбана не было.