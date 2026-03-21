Россия планирует устроить "покушение" на Орбана

Согласно данным издания The Washington Post, Служба внешней разведки России намеревается инсценировать покушение на венгерского лидера Виктора Орбана. СВР верит в то, что это поможет увеличить шансы соратника Путина на победу на парламентских выборах.
Главные тезисы
- Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что данные об отчете СВР являются "дезинформацией".
- Если Орбан проиграет выборы, Путин потеряет еще одного союзника.
Россия боится поражения Орбана на выборах
Как удалось узнать журналистам, в феврале 2026 года в подразделение российской СВР началась паника на фоне стремительного падения общественной поддержки главы венгерского правительства Виктора Орбана.
Вероятность того, что соратник Путина проигрывает выборы в парламент очень высокая.
Именно поэтому российские разведчики предложили воплотить стратегию, которая может "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании" — совершить фейковое покушение на Орбана.
Несмотря на то, что до начала выборов в Венгрии остались считанные недели, пока никаких физических нападений на Орбана не было.
Однако попытки СВР повлиять на общественное мнение венгров указывают на то, что Путин действительно очень боится поражения своего союзника.
