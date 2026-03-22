Новые мирные переговоры Украины и США — какие результаты

Ночью 21 марта команды украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа объявили результаты нового раунда мирных переговоров по завершению российской захватнической войны.

Мирные переговоры набирают обороты

С заявлением по этому поводу одним из первых выступил спецпредставитель президента США Стив Виткофф.

По словам последнего, встреча с украинской командой была "конструктивной".

В центре внимания было "решение еще остающихся вопросов для приближения к комплексному мирному соглашению".

Виткофф также отметил, что команду Трампа в этот раз представляли его зять Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груэнбаум и старший политический советник администрации президента США Крис Каррен.

В украинскую делигацию вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Мы продолжили обсуждать ключевые вопросы и последующие шаги в переговорном треке. Особое внимание обратили на согласование подходов к дальнейшему движению к практическим результатам… Мы продолжим работу завтра. Рустем Умеров Секретарь СНБО