Новые мирные переговоры Украины и США — какие результаты

Ночью 21 марта команды украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа объявили результаты нового раунда мирных переговоров по завершению российской захватнической войны.
Главные тезисы
- Заявление спецпредставителя президента США подтвердило конструктивность встречи.
- Участники переговоров обсудили ключевые вопросы и подходы к комплексному мирному соглашению.
Мирные переговоры набирают обороты
С заявлением по этому поводу одним из первых выступил спецпредставитель президента США Стив Виткофф.
По словам последнего, встреча с украинской командой была "конструктивной".
В центре внимания было "решение еще остающихся вопросов для приближения к комплексному мирному соглашению".
Виткофф также отметил, что команду Трампа в этот раз представляли его зять Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груэнбаум и старший политический советник администрации президента США Крис Каррен.
В украинскую делигацию вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
