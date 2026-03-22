Нові мирні переговори України та США — які результати

Уночі 21 березня команди українського лідера Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа оголосили результати нового раунду мирних перемовин щодо завершення російської загарбницької війни.
Головні тези:
- Заява спецпредставника президента США підтвердила конструктивність зустрічі.
- Учасники переговорів обговорили ключові питання та підходи до комплексної мирної угоди.
Мирні переговори набирають обертів
З заявою з цього приводу одним з перших виступив спецпредставник президента США Стів Віткофф.
За словами останнього, зустріч з українською командою була "конструктивною".
У центрі уваги було "вирішення питань, які ще залишаються, для наближення до комплексної мирної угоди".
Віткофф також наголосив, що команду Трампа цього разу представляли його зять Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Груенбаум та старший політичний радник адміністрації президента США Кріс Каррен.
До української делигації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, очільник Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
