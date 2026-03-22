ЗСУ рознесли 6 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували одразу шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1488 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Вчора на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 22 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 287 880 (+940) осіб;
танків — 11 793 (+3) од;
бойових броньованих машин — 24 263 (+1) од;
артилерійських систем — 38 638 (+30) од;
РСЗВ — 1 694 (+3) од;
засоби ППО — 1 336 (+3) од;
гелікоптерів — 350 (+1) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 190 870 (+1 885) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 84 639 (+121) од;
спеціальної техніки — 4 098 (+2) од.
Крім того, застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 73 — із реактивних систем залпового вогню.
