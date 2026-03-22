ЗСУ рознесли 6 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони успішно атакували одразу шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  •  Розпочався 1488 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 22 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 287 880 (+940) осіб;

  • танків — 11 793 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 24 263 (+1) од;

  • артилерійських систем — 38 638 (+30) од;

  • РСЗВ — 1 694 (+3) од;

  • засоби ППО — 1 336 (+3) од;

  • гелікоптерів — 350 (+1) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 190 870 (+1 885) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 84 639 (+121) од;

  • спеціальної техніки — 4 098 (+2) од.

Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 73 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Путін вирішив зменшити масштаби виробництва ракет
РФ атакувала Україну 139 дронами — знешкоджено 127
Дві людини загинули внаслідок ударів Росії на Донеччині та Херсонщині
Наслідки нових атак Росії на Україну - що відомо

