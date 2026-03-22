РФ атакувала Україну 139 дронами — знешкоджено 127

Близько 18:00 21 березня почався новий повітряний напад російських окупантів на Україну, який тривав протягом усієї ночі й не припинився досі. Для ударів ворог використав 139 дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
ППО відбила нову атаку РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, біля 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
