РФ атакувала Україну 139 дронами — знешкоджено 127
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 139 дронами — знешкоджено 127

Повітряні Сили ЗСУ
ППО відбила нову атаку РФ
Read in English

Близько 18:00 21 березня почався новий повітряний напад російських окупантів на Україну, який тривав протягом усієї ночі й не припинився досі. Для ударів ворог використав 139 дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

ППО відбила нову атаку РФ

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, біля 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Володимир Зеленський
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Люблін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?