Український легіон поповнився новими добровольцями з Польщі та Норвегії

Уже восьма група добровольців Українського легіону з числа громадян України, які проживають за кордоном, 20 березня в Любліні підписала контракти із ЗСУ.

Про це повідомив представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша.

Підписання контрактів цією групою добровольців відбувається у два етапи: перша група підписала контракти сьогодні, а друга це зробить у вівторок, 24 березня.

Він пояснив це тим, що частина добровольців не змогла прибути до Любліна у п’ятницю, оскільки вони завершують вирішувати свої особисті та робочі справи.

За його словами, загалом у цій групі контакти із ЗСУ підпишуть кількадесят осіб.

Представник рекрутингового центру поінформував, що українці, які підписали в Любліні контракти із ЗСУ у п’ятницю, приїхали з різних регіонів Польщі, а одна людина — з Норвегії. У другій партії мають бути українці, які проживають у Польщі та Німеччині.

Вік добровольців у групі, які підписали контракти в п'ятницю, cтановить від 18 до 45 років. У ній кілька осіб прийняли рішення стати артилеристами, а решта — стрільцями, як того вимагає базова загальновійськова підготовка.

Він додав, що частина добровольців висловила бажання зробити військову кар’єру, зокрема пройти курси й отримати первинне військове звання молодшого лейтенанта.

Представник рекрутингового центру повідомив, що після проходження військово-лікарської комісії і відповідних психологічних тестів і перевірки добровольці у наступний вівторок відбудуть для проходження базової загальновійськової підготовки на один з полігонів на території Польщі.

Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт на рік (у випадку молоді до 25 років), три роки, або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ бійців направляють на один із полігонів неподалік Любліна для проходження вишколу. Навчання проводять інструктори з країн НАТО.

За домовленістю українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська — надає інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти із ЗСУ позаторік у листопаді, друга — у січні 2025 року, третя — наприкінці лютого, четверта — на початку червня, п'ята — на початку серпня, шоста — торік у жовтні, а сьома — у січні цього року.