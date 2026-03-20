Украинский легион пополнился новыми добровольцами из Польши и Норвегии

Уже восьмая группа добровольцев Украинского легиона из граждан Украины, проживающих за рубежом, 20 марта в Люблине подписала контракты с ВСУ.

Об этом сообщил представитель рекрутингового центра при Генконсульстве Украины в Люблине Петр Горкуша.

Подписание контрактов этой группой добровольцев проходит в два этапа: первая группа подписала контракты сегодня, а вторая это сделает во вторник, 24 марта.

Он объяснил это тем, что часть добровольцев не смогла прибыть в Люблин в пятницу, поскольку они завершают решать свои личные и рабочие дела.

По его словам, всего в этой группе контакты с ВСУ подпишут несколько человек.

Представитель рекрутингового центра проинформировал, что украинцы, подписавшие в Люблине контракты с ВСУ в пятницу, приехали из разных регионов Польши, а один человек из Норвегии. Во второй партии должны быть украинцы, проживающие в Польше и Германии.

Возраст добровольцев в группе, подписавших контракты в пятницу, составляет от 18 до 45 лет. В нем несколько человек приняли решение стать артиллеристами, а остальные — стрелками, как того требует базовая общевойсковая подготовка.

Он добавил, что часть добровольцев выразила желание сделать военную карьеру, в том числе пройти курсы и получить первоначальное воинское звание младшего лейтенанта.

Представитель рекрутингового центра сообщил, что после прохождения военно-врачебной комиссии и соответствующих психологических тестов и проверки добровольцы в следующий вторник отбудут для прохождения базовой общевойсковой подготовки на один из полигонов на территории Польши.

Добровольцы из Украинского легиона могут подписать контракт на год (в случае молодежи до 25 лет), три года или до завершения особого периода. После подписания контрактов с ВСУ бойцов направляют на один из полигонов недалеко от Люблина для прохождения военной подготовки. Обучение проводят инструкторы из стран НАТО.

По договоренности, украинская сторона обеспечивает добровольцев легиона военной формой и медикаментами, а польская — предоставляет инфраструктуру, технику и вооружение на период обучения.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в ноябре прошлого года, вторая — в январе 2025 года, третья — в конце февраля, четвертая — в начале июня, пятая — в начале августа, шестая — в октябре прошлого года, а седьмая — в январе этого года.