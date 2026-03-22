РФ атаковала Украину 139 дронами — обезврежено 127

Около 18:00 21 марта началось новое воздушное нападение российских оккупантов на Украину, которое длилось всю ночь и не прекратилось до сих пор. Для ударов враг использовал 139 дронов типа Shahed, Гербера, Италмаса и беспилотники других типов.

ПВО отразила новую атаку РФ

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.