РФ атаковала Украину 139 дронами — обезврежено 127

Около 18:00 21 марта началось новое воздушное нападение российских оккупантов на Украину, которое длилось всю ночь и не прекратилось до сих пор. Для ударов враг использовал 139 дронов типа Shahed, Гербера, Италмаса и беспилотники других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.
ПВО отразила новую атаку РФ
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
