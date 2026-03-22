Дві людини загинули внаслідок ударів Росії на Донеччині та Херсонщині

Протягом минулої доби Росія продовжувала атакувати різні регіони України. У Донецькій та Херсонській областях повідомляється про загибель двох мирних мешканців. Також відомо про понад 10 потерпілих цивільних.
Головні тези:
- На Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.
- У Сумській області повідомляється про багатьох поранених.
Наслідки нових атак Росії на Україну — що відомо
Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін офіційно підтвердив, що 21 березня ворог вбив одного жителя регіону — у Майдані.
За його словами, ще 6 мирних мешканців протягом минулої доби були поранені.
У Херсонській області армія РФ завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.
Так, атаки росіян пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.
Внаслідок ворожих повітряних нападів одна людина загинула, ще 3 були поранені.
Влада Сумської області повідомляє про п'ятьох поранених.
Так, вказано, що у Сумській громаді через удар російського дрона постраждав 69-річний чоловік.
