Два человека погибли в результате ударов России в Донецкой и Херсонской областях
Последствия новых атак России на Украину – что известно
За прошедшие сутки Россия продолжала атаковать разные регионы Украины. В Донецкой и Херсонской областях сообщается о гибели двух мирных жителей. Также известно более 10 пострадавших гражданских.

Главные тезисы

  • В Херсонской области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре.
  • В Сумской области сообщается о многих раненых.

Последствия новых атак России на Украину — что известно

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что 21 марта враг убил одного жителя региона — в Майдане.

По его словам, еще 6 мирных жителей за прошедшие сутки были ранены.

В Херсонской области армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.

Так, атаки россиян повредили 3 многоэтажки и 4 частных дома.

В результате вражеских воздушных нападений один человек погиб, еще 3 были ранены.

Власти Сумской области сообщают о пяти раненых.

Так, указано, что в Сумской общине из-за удара российского дрона пострадал 69-летний мужчина.

В Николаевской сельской общине в результате удара вражеского беспилотника пострадали мужчины 37 и 56 лет, а также в Николаевском поселковом обществе в результате атаки БпЛА пострадали женщины 69 и 77 лет.

