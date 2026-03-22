Два человека погибли в результате ударов России в Донецкой и Херсонской областях

За прошедшие сутки Россия продолжала атаковать разные регионы Украины. В Донецкой и Херсонской областях сообщается о гибели двух мирных жителей. Также известно более 10 пострадавших гражданских.
Главные тезисы
- В Херсонской области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре.
- В Сумской области сообщается о многих раненых.
Последствия новых атак России на Украину — что известно
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин официально подтвердил, что 21 марта враг убил одного жителя региона — в Майдане.
По его словам, еще 6 мирных жителей за прошедшие сутки были ранены.
В Херсонской области армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области.
Так, атаки россиян повредили 3 многоэтажки и 4 частных дома.
В результате вражеских воздушных нападений один человек погиб, еще 3 были ранены.
Власти Сумской области сообщают о пяти раненых.
Так, указано, что в Сумской общине из-за удара российского дрона пострадал 69-летний мужчина.
