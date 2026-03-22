ВСУ разнесли 6 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали сразу шесть районов сосредоточения живой силы и техники, один пункт управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1488 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Вчера на фронте произошло 148 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 287 880 (+940) человек;
танков — 11 793 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 24 263 (+1) ед;
артиллерийских систем — 38 638 (+30) ед;
РСЗО — 1 694 (+3) ед;
средства ПВО — 1336 (+3) ед;
вертолетов — 350 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 190 870 (+1 885) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 84 639 (+121) ед;
специальной техники — 4 098 (+2) ед.
Кроме того, применил 8379 дронов-камикадзе и произвел 3587 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 73 из реактивных систем залпового огня.
