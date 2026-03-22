ВСУ разнесли 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2026 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны успешно атаковали сразу шесть районов сосредоточения живой силы и техники, один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1488 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 148 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 287 880 (+940) человек;

  • танков — 11 793 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 263 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 38 638 (+30) ед;

  • РСЗО — 1 694 (+3) ед;

  • средства ПВО — 1336 (+3) ед;

  • вертолетов — 350 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 190 870 (+1 885) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 639 (+121) ед;

  • специальной техники — 4 098 (+2) ед.

Вчера противник нанес 79 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8379 дронов-камикадзе и произвел 3587 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 73 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Путин решил снизить масштабы производства ракет
Владимир Зеленский
Путин
РФ атаковала Украину 139 дронами — обезврежено 127
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отразила новую атаку РФ
Два человека погибли в результате ударов России в Донецкой и Херсонской областях
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия новых атак России на Украину – что известно

