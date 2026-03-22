Битва за Київ. Що важливо знати про 22 березня 2022 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як нагадує Генштаб ЗСУ, саме 4 роки тому, 22 березня 2022 року, Сили оборони України перейшли до активних контрнаступальних дій. Фактично вони почали офіційно звільняти окуповані території, створюючи передумови для масштабного і ганебного відступу армії РФ.

Головні тези:

  •  22 березня було офіційно підтверджено деокупацію стратегічно важливого Макарова.
  • Саме тоді почав блискавично розвалюватися російський фронт на Київщині.

22 березня ЗСУ почали здобувати перші перемоги

Попри те, що перші повідомлення про підняття прапора в Макарові почали надходити напередодні, саме 22 березня Генштаб ЗСУ офіційно оголосив: селище під повним контролем України.

Фактично йшлося про остаточне блокування логістики армії РФ на Житомирській трасі.

Ба більше, Сили оборони України почали оточувати вороже угруповання в районі Ірпінь — Буча — Гостомель.

Ні для кого не секрет, що саме в той момент бої за Ірпінь перейшли у фазу зачистки окремих кварталів.

Російські загарбники робили все можливе, щоб втриматися на околицях, однак 72-ю ОМБр та добровольці не дали ворогу це зробити.

Ті доленосні події згадує воїн з позивним "Фазан" із 72-га ОМБр:

22 березня ми вперше за довгий час не просто відбивалися, а реально погнали їх. Пам’ятаю, як ми зайшли в один із відбитих опорників під Ірпенем. Вони кидали все: новенькі сухпаї, радіостанції, навіть особисті речі. Було відчуття, що вони перестали нас просто боятися — тепер вони стали нас жахатися, — розповідає герой.

Що важливо розуміти, саме 22 березня почався стрімкий розвал російського фронту в Київській області.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?