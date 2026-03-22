Битва за Київ. Що важливо знати про 22 березня 2022 року

Як нагадує Генштаб ЗСУ, саме 4 роки тому, 22 березня 2022 року, Сили оборони України перейшли до активних контрнаступальних дій. Фактично вони почали офіційно звільняти окуповані території, створюючи передумови для масштабного і ганебного відступу армії РФ.

22 березня ЗСУ почали здобувати перші перемоги

Попри те, що перші повідомлення про підняття прапора в Макарові почали надходити напередодні, саме 22 березня Генштаб ЗСУ офіційно оголосив: селище під повним контролем України.

Фактично йшлося про остаточне блокування логістики армії РФ на Житомирській трасі.

Ба більше, Сили оборони України почали оточувати вороже угруповання в районі Ірпінь — Буча — Гостомель.

Ні для кого не секрет, що саме в той момент бої за Ірпінь перейшли у фазу зачистки окремих кварталів.

Російські загарбники робили все можливе, щоб втриматися на околицях, однак 72-ю ОМБр та добровольці не дали ворогу це зробити.

Ті доленосні події згадує воїн з позивним "Фазан" із 72-га ОМБр:

22 березня ми вперше за довгий час не просто відбивалися, а реально погнали їх. Пам'ятаю, як ми зайшли в один із відбитих опорників під Ірпенем. Вони кидали все: новенькі сухпаї, радіостанції, навіть особисті речі. Було відчуття, що вони перестали нас просто боятися — тепер вони стали нас жахатися, — розповідає герой.

Що важливо розуміти, саме 22 березня почався стрімкий розвал російського фронту в Київській області.