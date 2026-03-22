Впервые за 4 года в Украину прибыла делегация НАТО высокого уровня

22 марта заместитель главы Офиса президента Павел Палиса официально подтвердил, что впервые за время полномасштабной войны России против Украины в Киев приехало военное командование НАТО очень высокого уровня.
Главные тезисы
- Обсуждается привлечение ВСУ к предстоящим учениям НАТО.
- Они будут играть роль условного противника (Red Team).
Что известно о визите делегации НАТО в Украину
Как сообщает Павел Палиса, эту делегацию возглавил адмиралом Пьер Вандье — Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО по вопросам трансформации.
В центре внимания переговорных команд было много актуальных вопросов, а именно вовлечение Сил обороны Украины в будущие учения НАТО в качестве условного противника (Red Team).
Кроме того, официальный Киев и союзники в НАТО сосредоточились на перспективах для JATEC (Совместный центр НАТО-Украина).
Уже сейчас речь идет о финальном этапе развертывания украинских систем управления.
Более того, набирает обороты развитие аналитических способностей — Украина приобщается к масштабированию учебных программ.
