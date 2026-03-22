Впервые за 4 года в Украину прибыла делегация НАТО высокого уровня
Категория
Украина
Дата публикации

Офис Президента Украины
Что известно о визите делегации НАТО в Украину
Читати українською

22 марта заместитель главы Офиса президента Павел Палиса официально подтвердил, что впервые за время полномасштабной войны России против Украины в Киев приехало военное командование НАТО очень высокого уровня.

Главные тезисы

  • Обсуждается привлечение ВСУ к предстоящим учениям НАТО.
  • Они будут играть роль условного противника (Red Team).

Как сообщает Павел Палиса, эту делегацию возглавил адмиралом Пьер Вандье — Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО по вопросам трансформации.

В центре внимания переговорных команд было много актуальных вопросов, а именно вовлечение Сил обороны Украины в будущие учения НАТО в качестве условного противника (Red Team).

Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

Прошедший опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны — в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество.

Павел Палиса

Заместитель председателя Офиса президента Украины

Кроме того, официальный Киев и союзники в НАТО сосредоточились на перспективах для JATEC (Совместный центр НАТО-Украина).

Уже сейчас речь идет о финальном этапе развертывания украинских систем управления.

Фото: facebook.com/Pavlo.Palisa

Более того, набирает обороты развитие аналитических способностей — Украина приобщается к масштабированию учебных программ.

Сегодня Украина — это не только потребитель безопасности. Украина — это ее производитель. Спасибо Адмиралу Пьеру Вандье и всей делегации за визит, открытость и готовность к практическому сотрудничеству, — подчеркнул Палиса.

Категория
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?