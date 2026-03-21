"До MAX мы тоже доберемся". Зеленский высмеял паранойю Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  УНИАН

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, решения российского диктатора Владимира Путина относительно ограничения соцсетей и мобильной связи преследуют конкретную цель — тотальный контроль над населением РФ.

Главные тезисы

  • Зеленский пошутил, что Украина также доберется до новой российской сети MAX.
  • Он также объяснил, какой логикой руководствуется Путин.

Глава государства еще раз повторил, что вражеские спецслужбы работали и работают через Telegram в Украине.

По его словам, противодействие этому со стороны наших экспертов продолжается по сей день.

Что касается нас, то скажу откровенно, мы тоже работаем через Telegram в России.

Владимир Зеленский

По убеждению главы государства, из-за тотальной блокировки доступа к этой сети в России Путину будет сложнее влиять на настроения в российском обществе.

Но у меня был доклад по поводу их новой сети MAX. До "Макса" мы также доберемся, — с иронией заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что шаги РФ, нацеленные на блокирование соцсетей и мобильной связи, предпринимаются только для того, чтобы достичь тотального контроля над страной-агрессоркой.

Это такой шаг назад. Причем шаг на сто лет назад. Они могут скоро переходить на бумажную почту, на телеграф, коней. Вот такая цивилизация. А может, в принципе, Путину это нравится, и он так чувствует себя молодым, — пошутил Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия планирует устроить "покушение" на Орбана
Орбан
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила пункт управления российского "Рубикона"
Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Третий армейский корпус сорвал механизированное наступление РФ — видео
Третий армейский корпус отчитывается о новом провале армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?