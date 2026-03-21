"До MAX мы тоже доберемся". Зеленский высмеял паранойю Путина

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, решения российского диктатора Владимира Путина относительно ограничения соцсетей и мобильной связи преследуют конкретную цель — тотальный контроль над населением РФ.
Главные тезисы
- Зеленский пошутил, что Украина также доберется до новой российской сети MAX.
- Он также объяснил, какой логикой руководствуется Путин.
Зеленский с иронией отреагировал на решение Путина
Глава государства еще раз повторил, что вражеские спецслужбы работали и работают через Telegram в Украине.
По его словам, противодействие этому со стороны наших экспертов продолжается по сей день.
По убеждению главы государства, из-за тотальной блокировки доступа к этой сети в России Путину будет сложнее влиять на настроения в российском обществе.
Президент Украины отметил, что шаги РФ, нацеленные на блокирование соцсетей и мобильной связи, предпринимаются только для того, чтобы достичь тотального контроля над страной-агрессоркой.
