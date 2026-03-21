Третий армейский корпус сорвал механизированное наступление РФ — видео

Как сообщает Третий армейский корпус, 19 марта российские захватчики совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. К этому наступлению были привлечены силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии РФ, однако украинские воины смогли снова успешно остановить врага.

Третий армейский корпус отчитывается о новом провале армии РФ

Украинские военные сообщают, что российские оккупанты рванули в наступление сразу на 7 направлениях в полосе корпуса.

Для реализации своей новой цели враг привлек более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, баги и квадроциклов.

Третьему армейскому корпусу понадобилось всего 4 часа, чтобы враг потерпел новое громкое поражение.

Защитники объявили потери армии РФ в технике:

84 единицы мототехники;

11 БМП и БТР;

3 танка;

ТОС «Сонцепек»;

5 пушек;

160+ БпЛА.

Что важно понимать, Третий армейский корпус полтора месяца видел, как россияне готовятся к новому прорыву на фронте.

На этом фоне украинские защитники решили отработать военные действия.

В первую очередь, речь идет о том, что каждая бригада имела собственный план отражения атаки.

Корпус координировал эти действия — и в результате по всем направлениям удары были сорваны, — подчеркнул бригадный генерал Андрей Билецкий.

Только за прошедшие сутки удалось ликвидировать 405 российских захватчиков: 288 — безвозвратные, остальные — санитарные потери.