Третий армейский корпус сорвал механизированное наступление РФ — видео

Как сообщает Третий армейский корпус, 19 марта российские захватчики совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. К этому наступлению были привлечены силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии РФ, однако украинские воины смогли снова успешно остановить врага.
Главные тезисы
- Россияне рванули в наступление сразу на семи направлениях.
- Враг не смог захватить ни населенные пункты, ни позиции.
Третий армейский корпус отчитывается о новом провале армии РФ
Украинские военные сообщают, что российские оккупанты рванули в наступление сразу на 7 направлениях в полосе корпуса.
Для реализации своей новой цели враг привлек более 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, баги и квадроциклов.
Третьему армейскому корпусу понадобилось всего 4 часа, чтобы враг потерпел новое громкое поражение.
Защитники объявили потери армии РФ в технике:
84 единицы мототехники;
11 БМП и БТР;
3 танка;
ТОС «Сонцепек»;
5 пушек;
160+ БпЛА.
Что важно понимать, Третий армейский корпус полтора месяца видел, как россияне готовятся к новому прорыву на фронте.
На этом фоне украинские защитники решили отработать военные действия.
В первую очередь, речь идет о том, что каждая бригада имела собственный план отражения атаки.
Только за прошедшие сутки удалось ликвидировать 405 российских захватчиков: 288 — безвозвратные, остальные — санитарные потери.
Больше по теме
