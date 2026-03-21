Трамп цинично обвинил Зеленского в пиаре после просьбы о помощи

Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского

О новых скандальных заявлениях президента США рассказала журналистка MS NOW Стефани Руль.

Она попросила главу Белого дома прокомментировать помощь, которую Украина оказывает союзникам США на Ближнем Востоке.

Трамп начал цинично врать, что Украина "не сделала ничего", а все, что Владимир Зеленский говорил о помощи, он, мол, делал для "политических и пиар-целей".

На этом фоне американский лидер также посетовал, что с президентом Украины якобы "сложнее иметь дело", чем с Путиным.

Трамп добавил, что российский диктатор "не боится Европы".

Более того, глава Белого дома повторил свое возмущение тем, что союзники по НАТО не помогают США в операциях против Ирана.

После этого Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в их помощи.