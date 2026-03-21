Трамп цинично обвинил Зеленского в пиаре после просьбы о помощи
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп начал беззастенчиво врать, что помощь, которую Киев предоставляет союзникам на Ближнем Востоке, является "политическим пиаром" украинского лидера Владимира Зеленского.

О новых скандальных заявлениях президента США рассказала журналистка MS NOW Стефани Руль.

Она попросила главу Белого дома прокомментировать помощь, которую Украина оказывает союзникам США на Ближнем Востоке.

Трамп начал цинично врать, что Украина "не сделала ничего", а все, что Владимир Зеленский говорил о помощи, он, мол, делал для "политических и пиар-целей".

На этом фоне американский лидер также посетовал, что с президентом Украины якобы "сложнее иметь дело", чем с Путиным.

Трамп добавил, что российский диктатор "не боится Европы".

Более того, глава Белого дома повторил свое возмущение тем, что союзники по НАТО не помогают США в операциях против Ирана.

После этого Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в их помощи.

Что важно понимать, 20 марта Зеленский сообщил, что получил запросы от американской стороны относительно экспертной поддержки для их военных со стороны Украины на Ближнем Востоке.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отказался от разблокирования Ормузского пролива
Donald Trump
Трамп не хочет решать проблему, которую сам и создал
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Сотни украинских дронов атаковали Россию — под ударом Москва
"Бавовна" в России 20-21 марта - последние подробности
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отменил санкции против иранской нефти
Минфин США
Трамп

