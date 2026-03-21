Трамп цинічно звинуватив Зеленського у піарі після прохання про допомогу

Президент США Дональд Трамп почав безсоромно брехати, що допомога, яку Київ надає союзникам на Близькому Сході, є "політичним піаром" українського лідера Володимира Зеленського.

Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Зеленського

Про нові скандальні заяви президента США розповіла журналістка MS NOW Стефані Руль.

Вона попросила очільника Білого дому прокоментувати допомогу, яку Україна надає союзникам США на Близькому Сході.

Трамп почав цинічно брехати, що Україна "не зробила нічого", а все, що Володимир Зеленський казав про допомогу, він, мовляв, робив для "політичних та піар-цілей".

На цьому тлі американський лідер також поскражився, що з президентом України нібито "складніше мати справу", ніж з Путіним.

Трамп додав, що російський диктатор "не боїться Європи".

Ба більше, очільник Білого дому повторив своє обурення тим, що союзники по НАТО не допомагають США в операціях проти Ірану.

Після цього Трамп заявив, що Вашингтон не потребує їхньої допомоги.