Сотні українських дронів атакували Росію — під ударом Москва

Протягом ночі 20-21 березня у країні-агресорці Росії знову гриміла гучна “бавовна”. Україна здійснювала повітряні напади на різні ворожі регіони, однак найбільше паніки було в російській столиці — Москві.

Мер Москви Сергій Собянін почав стверджувати, що російська протиповітряна оборона збила над столицею РФ 27 українських дронів.

Однак він традиційно не розкриває кількість БпЛА, які протягом минулої ночі атакували Москву.

Про перший дрон, який летів на російську столицю, Собянін заявив ще о 20:18 20 березня.

Що цікаво, станом на ранок (09:30) 21 березня Україна все ще завдає ударів по Москві.

Ще один безпілотник, що летів на Москву, знищено силами ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків, — заявив Собянін.

Як повідомляють в Міноборони РФ, протягом минулої ночі у період із 23:00 мск 20 березня до 07:00 21 березня російська ППО нібито перехопила та знищила 283 українські безпілотні літальні апарати літакового типу.