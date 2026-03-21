Сотні українських дронів атакували Росію — під ударом Москва
“Бавовна” в Росії 20-21 березня - останні подробиці
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 20-21 березня у країні-агресорці Росії знову гриміла гучна “бавовна”. Україна здійснювала повітряні напади на різні ворожі регіони, однак найбільше паніки було в російській столиці — Москві.

Головні тези:

  • Собянін заявляє про збиття 27 дронів над столицею РФ.
  • Загалом ворожа ППО нібито перехопила та знищила 283 українських безпілотних літальних апарати в різних регіонах країни.

Мер Москви Сергій Собянін почав стверджувати, що російська протиповітряна оборона збила над столицею РФ 27 українських дронів.

Однак він традиційно не розкриває кількість БпЛА, які протягом минулої ночі атакували Москву.

Про перший дрон, який летів на російську столицю, Собянін заявив ще о 20:18 20 березня.

Що цікаво, станом на ранок (09:30) 21 березня Україна все ще завдає ударів по Москві.

Ще один безпілотник, що летів на Москву, знищено силами ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків, — заявив Собянін.

Як повідомляють в Міноборони РФ, протягом минулої ночі у період із 23:00 мск 20 березня до 07:00 21 березня російська ППО нібито перехопила та знищила 283 українські безпілотні літальні апарати літакового типу.

Повітряний бій відбувався над територіями Брянської, Смоленської, Калузької, Білгородської, Воронезької, Ростовської, Волгоградської, Тульської, Рязанської, Курської, Саратовської, Самарської областей, Республіками.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія втратила ще один вертоліт — пропагандисти панікують
Росія продовжує втрачати свою авіацію з аномальною швидкістю
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знищила 148 із 154 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
авіація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили 7 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

