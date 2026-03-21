Сотні українських дронів атакували Росію — під ударом Москва

Протягом ночі 20-21 березня у країні-агресорці Росії знову гриміла гучна “бавовна”. Україна здійснювала повітряні напади на різні ворожі регіони, однак найбільше паніки було в російській столиці — Москві.
Головні тези:
- Собянін заявляє про збиття 27 дронів над столицею РФ.
- Загалом ворожа ППО нібито перехопила та знищила 283 українських безпілотних літальних апарати в різних регіонах країни.
“Бавовна” в Росії 20-21 березня — останні подробиці
Мер Москви Сергій Собянін почав стверджувати, що російська протиповітряна оборона збила над столицею РФ 27 українських дронів.
Однак він традиційно не розкриває кількість БпЛА, які протягом минулої ночі атакували Москву.
Про перший дрон, який летів на російську столицю, Собянін заявив ще о 20:18 20 березня.
Що цікаво, станом на ранок (09:30) 21 березня Україна все ще завдає ударів по Москві.
Як повідомляють в Міноборони РФ, протягом минулої ночі у період із 23:00 мск 20 березня до 07:00 21 березня російська ППО нібито перехопила та знищила 283 українські безпілотні літальні апарати літакового типу.
Повітряний бій відбувався над територіями Брянської, Смоленської, Калузької, Білгородської, Воронезької, Ростовської, Волгоградської, Тульської, Рязанської, Курської, Саратовської, Самарської областей, Республіками.
