ППО знищила 148 із 154 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що протягом ночі 20-21 березня російські загарбники здійснювали напад 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях.
- Російська атака триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про успішне відбиття нової атаки РФ
Повітряний напад ворога розпочався близько 18:00 20 березня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
