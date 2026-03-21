ППО знищила 148 із 154 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
авіація

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що протягом ночі 20-21 березня російські загарбники здійснювали напад 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях.
  • Російська атака триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про успішне відбиття нової атаки РФ

Повітряний напад ворога розпочався близько 18:00 20 березня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?