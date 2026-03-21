ПВО уничтожила 148 из 154 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что ночью 20-21 марта российские захватчики совершали нападение 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается об успешном отражении новой атаки РФ

Воздушное нападение врага началось около 18:00 20 марта.

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 148 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 5 ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.