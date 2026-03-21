Россия потеряла еще один вертолет — пропагандисты паникуют
Россия продолжает терять свою авиацию с аномальной скоростью
Источник:  online.ua

В российских телеграмм-каналах распространяется известие о том, что армия РФ потеряла еще один свой вертолет. По предварительным данным, речь идет о Ка-52 — фактически уже второй уничтоженный "Аллигатор" всего за сутки.

  • Российские вертолеты никоим образом не защищены от украинских дронов.
  • Уже многие годы армия РФ не может решить эту проблему.

Одним из первых о новой потере армии РФ заявил российский телеграм-канал Fighterbomber.

Утро недоброе. Потеряли еще одну машину. Причины пока неясны. Понятно, что сейчас все занялись экстренной установкой РЭБ на ударные вертолеты. Почему именно на ударные? Потому что на Ми-8 экипажи уже берут на свой страх и риск колхозный РЭБ, который помогают достать спонсоры, волонтеры или покупают за собственные средства.

На этом фоне Fighterbomber начал публично жаловаться, что российская промышленность уже не первый год обещает что-нибудь придумать для решения этой проблемы, однако пока это пустые слова.

Он также подтвердил, что почти все экипажи укомплектованы детекторами дронов, а на Ми-8 многие возят с собой гладкоствольное оружие — но этого всего мало и недостаточно.

И все это малоэффективно. Основная проблема пехотного РЭБ, который можно было бы "приколхозить" на Ми-28 и Ка-52 (например, установив аппаратуру в "собачники", вывести антенны наружу и закрепить, например, на пилонах с выводом кнопки включения в кабину) — это отсутствие электромагнитной совместимости с собственными радиоэлектронами. То есть РЭБ, не проверенный на ЭМС, может сам "убить" вертолет.

